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Настоящее фото товара Стул Орсет, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Орсет, коричневый
85 оценок
11 090
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Стул Орсет, коричневый

Артикул: CH-050-139
85 оценок
Основные характеристики
  • Длина470 мм
  • Ширина470 мм
  • Высота1000 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Отличный стул для тех, кто любит сочетание удобства конструкции и подчеркнутую декоративность изделий.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина470 мм
  • Ширина470 мм
  • Высота1000 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота спинки530 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал сиденьяжаккард
  • Материал каркасабук
  • Цветбежевый, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Глубина упаковки1100 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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