Характеристики товара
Описание
Стул кухонный Диана с мягкой велюровой мебельной обивкой станет украшением любого помещения. Его можно установить как на кухне, так и в гостиной, столовой или спальне.
Компактная конструкция
Модель обладает всеми преимуществами мягкого неразборного кресла, но имеет более компактные размеры. Это позволяет экономить место в помещении без ущерба комфорту и функциональности.
Украшение интерьера
Сочетание лаконичного дизайна и роскошной обивки делает стул подходящим как для современных, так и классических интерьеров. Множество цветовых решений ткани позволяют подбирать стулья под цвет мебели, стен или декора.
Удобство в каждой детали
Стул для кухни Диана – предмет мебели, в котором нет ни одной лишней детали. Но при этом он невероятно удобен в эксплуатации:
- обеспечивает глубокую посадку;
- дополнен подлокотниками;
- имеет стандартную высоту;
- оснащен спинкой анатомической формы.
Основные характеристики
- Ширина сиденья47 мм
- Глубина сиденья45 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл