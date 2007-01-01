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Настоящее фото товара Стул Севен, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Севен, чёрный
110 оценок
5 39047
9 990 ₽
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Стул Севен, чёрный

Артикул: CH-028-309
110 оценок
Основные характеристики
  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В элегантных и плавных очертаниях стула из серии Севен внимательный ценитель сразу узнает одну из самых популярных современных моделей, являющихся истинным эталоном скандинавской простоты и функциональности. Лаконичные изгибы, эргономичность, легкость и компактность – вот, пожалуй, главные отличительные особенности стульев Севен. Идеально подходящие для дома, офиса, а также для общественных пространств, стулья Севен в мгновение ока штабелируются в одну компактную конструкцию, предоставляя Вам и Вашим гостям простор для истинного полёта фантазии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота500 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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