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Стул Franc, коричневый

Артикул: CH-049-727
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Высота850 мм
  • Глубина610 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Вес7.2 кг
  • Обивкавелюр
  • Цветкоричневый

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