Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина520 мм
- Глубина600 мм
- Вес8 кг
- Цветбелый, серый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул барный Фокс 75 красный
Люстра Marseille 8
Люстра Lincoln 8
Люстра Lincoln 6
Комплект Такер, 4 черных стула
Кресло игровое TopChairs Gallardo зеленое