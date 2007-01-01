Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина330 мм
- Глубина330 мм
- Высота480/610 мм
- Ширина сиденья330 мм
- Глубина сиденья330 мм
- Высота до сиденья480/610 мм
- Высота спинки420 мм
- Вес4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Вес упаковки8.30 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет