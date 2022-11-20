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Табурет вращающийся Спаркс, коричневый - фото 1

Табурет вращающийся Спаркс, коричневый

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Полубарный табурет Спаркс на крестовине

Материал сиденья: Экокожа

Материал каркаса: Хромированный металл

Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт

Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года

Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг

Техническая информация для оптовых клиентов

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2

Вес стандартной упаковки, кг.: 8.3

Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.045

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Основные характеристики

  • Высота480/610 мм
  • Высота до сиденья480/610 мм
  • Высота спинки420 мм
  • Ширина330 мм
  • Глубина330 мм
  • Ширина сиденья330 мм
  • Глубина сиденья330 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки8.30 кг
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