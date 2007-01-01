Мебель для ресепшен

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Кашпо-стойка Art Deco, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
5 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Кашпо-стойка Art Deco
Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
8 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Барная стойка Дезмонд Х черная
Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х белая, произведённого компанией ChiedoCover
8 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Барная стойка Дезмонд Х белая
Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
8 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, белая, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Барная стойка Парсон, белая
Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Барная стойка Парсон, черная
Настоящее фото товара Стойка PROBARRIER, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
5
Стойка PROBARRIER
Настоящее фото товара Стойка ограждение 2Belt, произведённого компанией ChiedoCover
8 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стойка ограждение 2Belt
Настоящее фото товара Стойка ограждение 2Belt (широкая лента), произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стойка LEURBARRIER SLIM, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Стойка LEURBARRIER SLIM
Настоящее фото товара Стойка PROBARRIER SLIM, произведённого компанией ChiedoCover
5 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Стойка PROBARRIER SLIM
Настоящее фото товара Стойка JETBELT, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стойка JETBELT
Настоящее фото товара Стойка JETBELT SLIM, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стойка JETBELT SLIM
Настоящее фото товара Стойка LEURBARRIER, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стойка LEURBARRIER
Настоящее фото товара Стойка GOLD, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стойка GOLD
Настоящее фото товара Стойка PROBARRIER (с широкой лентой), произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Стойка PROBARRIER (с широкой лентой)
Настоящее фото товара Стойка JETBELT (с широкой лентой), произведённого компанией ChiedoCover
6 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Стойка JETBELT (с широкой лентой)
Настоящее фото товара Стойка LEURBARRIER (широкая лента), произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стойка LEURBARRIER (широкая лента)
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стойка ограждение StandBelt, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стойка ограждение StandBelt
Настоящее фото товара Стойка PR-BARRIER PRO, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стойка PR-BARRIER PRO
Настоящее фото товара Стойка PR-BARRIER PRO GOLD, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стойка PR-BARRIER PRO GOLD
Настоящее фото товара Стойка PR-BARRIER, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Стойка PR-BARRIER
Настоящее фото товара Стойка ресепшен составная Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
53 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стойка ресепшен составная Оптима
Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2-мя тумбами, произведённого компанией ChiedoCover
94 620 ₽
Оптовая цена
4.7
Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2-мя тумбами
Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2-мя вырезами, произведённого компанией ChiedoCover
94 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2-мя вырезами
Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2-мя вырезами, произведённого компанией ChiedoCover
102 850 ₽
Оптовая цена
4.7
Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2-мя вырезами
Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2 вырезами, с 3 тумбами, произведённого компанией ChiedoCover
117 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стойка ресепшен Profiquadro прямая с 2 вырезами, с 3 тумбами
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2 тумбами, правая, произведённого компанией ChiedoCover
126 750 ₽
Оптовая цена
4.9
Стойка ресепшен Profiquadro угловая с 2 тумбами, правая
Настоящее фото товара Стойка ресепшн Profiquadro угловая с 2 тумбами, левая, произведённого компанией ChiedoCover
126 750 ₽
Оптовая цена
4.7
Стойка ресепшн Profiquadro угловая с 2 тумбами, левая
Настоящее фото товара Стойка ресепшен Dex, компоновка №2, произведённого компанией ChiedoCover
39 250 ₽
Оптовая цена
4.7
Стойка ресепшен Dex, компоновка №2
Настоящее фото товара Стойка ресепшен Imago-R , компоновка №3, произведённого компанией ChiedoCover
41 450 ₽
Оптовая цена
4.5
Стойка ресепшен Imago-R , компоновка №3
Настоящее фото товара Стойка ресепшен Raut 90, произведённого компанией ChiedoCover
39 550 ₽
Оптовая цена
4.1
Стойка ресепшен Raut 90
Настоящее фото товара Стойка ресепшен Raut 120, произведённого компанией ChiedoCover
44 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стойка ресепшен Raut 120
Настоящее фото товара Стойка ресепшен Raut 160, произведённого компанией ChiedoCover
50 550 ₽
Оптовая цена
4.6
Стойка ресепшен Raut 160
Настоящее фото товара Стойка ресепшен Raut 200, произведённого компанией ChiedoCover
58 750 ₽
Оптовая цена
4.4
Стойка ресепшен Raut 200
Настоящее фото товара Стойка администратора Орион II мини, произведённого компанией ChiedoCover
16 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стойка администратора Орион II мини
Настоящее фото товара Стойка администратора Venezia, каретная стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
35 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стойка администратора Venezia, каретная стяжка
Настоящее фото товара Стойка администратора Орион, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
20 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Стойка администратора Орион
Настоящее фото товара Стойка администратора Орион II, произведённого компанией ChiedoCover
22 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стойка администратора Орион II
Настоящее фото товара Стойка администратора Гламрок, произведённого компанией ChiedoCover
23 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Стойка администратора Гламрок
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стойка администратора Диалог, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
23 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стойка администратора Диалог
Настоящее фото товара Стойка администратора Джаз, произведённого компанией ChiedoCover
23 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стойка администратора Джаз
Настоящее фото товара Стойка администратора Интер Мини, произведённого компанией ChiedoCover
24 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стойка администратора Интер Мини
Настоящее фото товара Стойка администратора Марго, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
24 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стойка администратора Марго

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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