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Журнальный стол Глория - фото 1

Журнальный стол Глория

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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик «Глория» − незаменимая вещь для создания уютной зоны отдыха в интерьере помещения. Прочная столешница выполнена из высококачественного монолитного компакт-пластика HPL молочного оттенка. Толщина материала 12 мм. Каркас − из алюминиевого профиля, окрашенного в белый цвет. В нижней части − ручная оплетка эластичными лентами из полиэфирных волокон высокого качества. Такая модель хорошо сочетается с плетеным креслом «Канны».

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина900 мм
  • Вес10 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Размер упаковки905x505x40 см

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