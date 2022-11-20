Характеристики товара
Описание
Журнальный столик «Глория» − незаменимая вещь для создания уютной зоны отдыха в интерьере помещения. Прочная столешница выполнена из высококачественного монолитного компакт-пластика HPL молочного оттенка. Толщина материала 12 мм. Каркас − из алюминиевого профиля, окрашенного в белый цвет. В нижней части − ручная оплетка эластичными лентами из полиэфирных волокон высокого качества. Такая модель хорошо сочетается с плетеным креслом «Канны».
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина500 мм
- Длина900 мм
- Вес10 кг
- Материал каркасаалюминий
- Размер упаковки905x505x40 см