Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота270 мм
- Ширина800 мм
- Длина800 мм
- Цветпрозрачный
Кофейные столики Mosaic
Стол журнальный Cappuccino, ясень/ белое стекло
Стол журнальный Cappuccino, орех дижон/ стекло капучино
Столик в виде корзины Tavolino, белый
Бескаркасный диван Freedom, модуль M3
Бескаркасный диван Freedom, модуль M2
Бескаркасный диван Freedom, модуль M1
Бескаркасный диван Freedom, модуль R2
Бескаркасный диван Freedom, модуль R1
Бескаркасный диван Freedom, модуль T3
Бескаркасный диван Freedom, модуль T2
Бескаркасный диван Freedom, модуль T1
Бескаркасный диван Freedom, модуль D3
Бескаркасный диван Freedom, модуль D2
Бескаркасный диван Freedom, модуль D1
Бескаркасный диван Freedom, модуль N3
Бескаркасный диван Freedom, модуль N2
Бескаркасный диван Freedom, модуль N1
Бескаркасный диван Freedom, модуль E3
Бескаркасный диван Freedom, модуль E2