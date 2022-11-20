Характеристики товара
Описание
Cтол журнальный Geo, столешница цвета натуральный дуб / основание белое
Основные характеристики
- Высота330 мм
- Диаметр690 мм
Cтол журнальный Geo, столешница цвета натуральный дуб / основание белое
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