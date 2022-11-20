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Cтол журнальный Geo

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Декоративный искусственный цветок Саго

Характеристики товара

Описание

Cтол журнальный Geo, столешница цвета натуральный дуб / основание белое

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Основные характеристики

  • Высота330 мм
  • Диаметр690 мм

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