Характеристики товара
Описание
Металлическое кресло «Глория» для обустройства лаунж-зоны. Каркас изделия изготовлен из прочного, но легкого алюминия белого цвета. На сидении и спинке плоские подушки с серыми съемными чехлами, которые можно стирать в стиральной машине с использованием специальных средств. Кресло разработано специально для использования в общественных местах, в том числе и под открытым небом в любую погоду.
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Ширина720 мм
- Длина780 мм
- Вес15 кг
- Цветбелый
- Размер упаковки780x720x65 см