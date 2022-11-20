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Кресло Глория, алюминий - фото 1Кресло Глория, алюминий - фото 2

Кресло Глория, алюминий

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Характеристики товара

Описание

Металлическое кресло «Глория» для обустройства лаунж-зоны. Каркас изделия изготовлен из прочного, но легкого алюминия белого цвета. На сидении и спинке плоские подушки с серыми съемными чехлами, которые можно стирать в стиральной машине с использованием специальных средств. Кресло разработано специально для использования в общественных местах, в том числе и под открытым небом в любую погоду.

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина720 мм
  • Длина780 мм
  • Вес15 кг
  • Цветбелый
  • Размер упаковки780x720x65 см

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