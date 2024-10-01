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Журнальный столик Stone круглый

Артикул: CH-063-073
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Опора может быть выполнена в черном/белом/золотом исполнении. Исходя из цвета опоры используется соответствующая в тон керамика

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота515 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый
  • Цвет ножекБелый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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