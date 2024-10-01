Характеристики товара
Описание
Опора может быть выполнена в черном/белом/золотом исполнении. Исходя из цвета опоры используется соответствующая в тон керамика
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота515 мм
- Диаметр500 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый
- Цвет ножекБелый
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт