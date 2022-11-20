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Модульная лаунж-зона Глория - фото 1

Модульная лаунж-зона Глория

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Характеристики товара

Описание

Модульная лаунж-зона «Глория» изготовлена из прочного алюминиевого профиля белого цвета с подушками в комплекте темно-серого оттенка, обладающими влагоотталкивающими свойствами. Материал - 100% полиэстер плотностью 230гр/м2.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА: - журнальный столик со столешницей из компакт-пластика HPL и алюминиевым подстольем. Размер 900х500х400 мм, кресло из алюминия - 780х720х650 мм, модульный угловой диван - 2880х2160х620 мм

Модульный диван состоит из одного углового модуля - 720х720х650 мм, двухместного левого - 1440х720х650 мм, двухместного правого - 1440х720х650 мм и одноместного центрального - 720х720х650 мм.

Диван можно трансформировать под нужный размер и расположение, а также при необходимости приобретать дополнитеьльные модули.

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Основные характеристики

  • Высота620 мм
  • Ширина2160 мм
  • Длина2880 мм
  • Вес100 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбелый

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