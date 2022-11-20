Характеристики товара
Описание
Модульная лаунж-зона «Глория» изготовлена из прочного алюминиевого профиля белого цвета с подушками в комплекте темно-серого оттенка, обладающими влагоотталкивающими свойствами. Материал - 100% полиэстер плотностью 230гр/м2.
СОСТАВ КОМПЛЕКТА: - журнальный столик со столешницей из компакт-пластика HPL и алюминиевым подстольем. Размер 900х500х400 мм, кресло из алюминия - 780х720х650 мм, модульный угловой диван - 2880х2160х620 мм
Модульный диван состоит из одного углового модуля - 720х720х650 мм, двухместного левого - 1440х720х650 мм, двухместного правого - 1440х720х650 мм и одноместного центрального - 720х720х650 мм.
Диван можно трансформировать под нужный размер и расположение, а также при необходимости приобретать дополнитеьльные модули.
Основные характеристики
- Высота620 мм
- Ширина2160 мм
- Длина2880 мм
- Вес100 кг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбелый