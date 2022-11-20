Характеристики товара
Описание
Угловой диван «Глория» для сада или летней террасы ресторана в строгом минималистичном стиле. Каркас выполнен из долговечного алюминия, окрашенного в белый цвет порошковой износостойкой краской. На сидениях и спинке предусмотрены подушки из влагоотталкивающей ткани цвета «мокрый асфальт».
Модульный диван состоит из одного углового модуля, размером 720х720х650 мм, двух отдельных боковых, размер каждого - 1440х720х650 мм и одного центрального модуля размером 720х720х650 мм. Полный размер алюминиевого дивана - 2880х2160х650 мм. При необходимости конфигурацию можно менять, выбрав только необходимые модули или добавив дополнительные секции для рассадки большой компании.
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Ширина2160 мм
- Длина2880 мм
- Вес75 кг
- Цветбелый
- Размер упаковки1510x1440x см