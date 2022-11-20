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Модульный диван Глория - фото 1

Модульный диван Глория

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Характеристики товара

Описание

Угловой диван «Глория» для сада или летней террасы ресторана в строгом минималистичном стиле. Каркас выполнен из долговечного алюминия, окрашенного в белый цвет порошковой износостойкой краской. На сидениях и спинке предусмотрены подушки из влагоотталкивающей ткани цвета «мокрый асфальт».

Модульный диван состоит из одного углового модуля, размером 720х720х650 мм, двух отдельных боковых, размер каждого - 1440х720х650 мм и одного центрального модуля размером 720х720х650 мм. Полный размер алюминиевого дивана - 2880х2160х650 мм. При необходимости конфигурацию можно менять, выбрав только необходимые модули или добавив дополнительные секции для рассадки большой компании.

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина2160 мм
  • Длина2880 мм
  • Вес75 кг
  • Цветбелый
  • Размер упаковки1510x1440x см

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