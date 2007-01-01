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Настоящее фото товара Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный
119 оценок
8 190
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Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный - фото 1Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный - фото 2Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный - фото 3Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный - фото 4Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный - фото 5Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный - фото 6

Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный

Артикул: CH-030-323
119 оценок
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота740 мм
  • Вес12.42 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас стола выполнен из стальной трубы особой прочности, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Столешница изготовлена из 100% первичного полиэтилена высокой плотности (HDPE) — одного из самых безопасных и прочных видов пластика.

Этот материал выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударных воздействиях и сохраняет эластичность в широком диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Кроме того, HDPE устойчив к щелочам, кислотам, неорганическим агрессивным жидкостям, а также растительным и минеральным маслам.

Стол идеально подходят для организации мероприятий, кейтеринга, отдыха на даче или пикнике, а также для бизнеса и выездных работ. Правильно подобранный стол способствует комфортному размещению гостей и эффективной работе.

Основные сферы применения:

1. Кейтеринг — организация выездных банкетов, фуршетов и праздников. Надежный и удобный стол для корпоративных мероприятий.
2. Кемпинг — отличный выбор для отдыха на природе.
3. Бизнес — торговля товарами и презентации.
4. Дом и дача — встречи с гостями и семейные торжества.
5. Выездные работы — поддержка строительных и монтажных компаний.

Элегантность, практичность и комфорт — залог вашего успеха!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота740 мм
  • Вес12.42 кг
  • Материалполиэтилен
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки945 мм
  • Вес упаковки13.62 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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