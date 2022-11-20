Характеристики товара
Описание
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1800х750х740 мм. Цвет столешницы: Коричневый. Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина750 мм
- Длина1800 мм
- Вес12 кг
- Материалполиэтилен
- Материал каркасастальная труба, 25 мм
- Материал столешницыпластик
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки100 мм
- Глубина упаковки945 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки13.62 кг