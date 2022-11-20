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Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный - фото 1

Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный

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Стол складной Тейкли 180 зеленый

Характеристики товара

Описание

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1800х750х740 мм. Цвет столешницы: Коричневый. Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина1800 мм
  • Вес12 кг
  • Материалполиэтилен
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки945 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки13.62 кг

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