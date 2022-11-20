Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Высота650 мм
- Ширина сиденья350 мм
- Глубина сиденья350 мм
- Вес6.5 кг
- Объем0.088 л
- Материал ножекОкрашенный металл
- Количество мест1
- Цветзеленый, белый
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул полубарный Матео велюр серыйВ наличии 22 шт.
Стул полубарный Матео велюр пыльно-розовый ножки деревоВ наличии 32 шт.
Стул полубарный Матео велюр темно-бирюзовыйВ наличии 58 шт.
Стул барный Алст
Барный стул Kozi, зеленый
Стул барный Марк, черный
Стул барный Марк, кремовыйВ наличии 11 шт.
Стул барный Марк, серый
Стул барный Марк, серо-голубой
Стул барный Марк, синий
Вешалка костюмная Д 10
Стол CОРРЕНТО, 800x800
Картина AM6-018
Стул для посетителей хром, бежевая кожа
Софа Victoria
Стул Валентино, бежевыйВ наличии 65 шт.
Стул БеттиВ наличии 2 шт.
Стул барный Бомба белый
Стул прозрачный барный Фокс 75 серыйВ наличии 21 шт.
Стул барный Валенсия NEW, светло-серый
Стул барный Кадиллак белый, экокожаВ наличии 31 шт.
Стул полубарный Флекс, велюр серый, 65 смВ наличии 12 шт.
Стул полубарный Коби, велюр синийВ наличии 4 шт.
Барный табурет Шанци
Барный стул LongMold, черныйВ наличии 35 шт.
Кресло Eames DAW Барное Patchwork Black&White
Стул барный Гарда бежевый бархат ножки черные