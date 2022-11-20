Товар в корзине. Перейти
Барный стул Лофт катания минт / белый матовый - фото 1Барный стул Лофт катания минт / белый матовый - фото 2Барный стул Лофт катания минт / белый матовый - фото 3Барный стул Лофт катания минт / белый матовый - фото 4Барный стул Лофт катания минт / белый матовый - фото 5Барный стул Лофт катания минт / белый матовый - фото 6

Барный стул Лофт катания минт / белый матовый

Артикул: CH-035-871
40 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Лофт катания лаванда / белый матовый
Барный стул Лофт катания лаванда / белый матовый
Следующий Барный стул Амаури катания корица / черный матовый
Барный стул Лофт катания лаванда / белый матовый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота650 мм
  • Ширина сиденья350 мм
  • Глубина сиденья350 мм
  • Вес6.5 кг
  • Объем0.088 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест1
  • Цветзеленый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Стул полубарный Матео велюр серыйНастоящее фото товара Стул полубарный Матео велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
93

Стул полубарный Матео велюр серый

В наличии 22 шт.
Распродажа
Стул полубарный Матео велюр пыльно-розовый ножки деревоНастоящее фото товара Стул полубарный Матео велюр пыльно-розовый ножки дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
57

Стул полубарный Матео велюр пыльно-розовый ножки дерево

В наличии 32 шт.
Распродажа
Стул полубарный Матео велюр темно-бирюзовыйНастоящее фото товара Стул полубарный Матео велюр темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
84

Стул полубарный Матео велюр темно-бирюзовый

В наличии 58 шт.
Стул барный АлстНастоящее фото товара Стул барный Алст, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
71

Стул барный Алст

Барный стул Kozi, зеленыйНастоящее фото товара Барный стул Kozi, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена
61

Барный стул Kozi, зеленый

Стул барный Марк, черныйНастоящее фото товара Стул барный Марк, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
56

Стул барный Марк, черный

Стул барный Марк, кремовыйНастоящее фото товара Стул барный Марк, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
56

Стул барный Марк, кремовый

В наличии 11 шт.
Стул барный Марк, серыйНастоящее фото товара Стул барный Марк, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
41

Стул барный Марк, серый

Стул барный Марк, серо-голубойНастоящее фото товара Стул барный Марк, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
42

Стул барный Марк, серо-голубой

Стул барный Марк, синийНастоящее фото товара Стул барный Марк, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
56

Стул барный Марк, синий

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вешалка костюмная Д 10, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
39

Вешалка костюмная Д 10

Настоящее фото товара Стол CОРРЕНТО, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
20 690
Оптовая цена
39

Стол CОРРЕНТО, 800x800

Настоящее фото товара Картина AM6-018, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
48

Картина AM6-018

Стул для посетителей хром, бежевая кожаНастоящее фото товара Стул для посетителей хром, бежевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
98

Стул для посетителей хром, бежевая кожа

Настоящее фото товара Софа Victoria, произведённого компанией ChiedoCover
от557 990
Оптовая цена
58

Софа Victoria

Стул Валентино, бежевыйНастоящее фото товара Стул Валентино, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена
55

Стул Валентино, бежевый

В наличии 65 шт.
Стул БеттиНастоящее фото товара Стул Бетти, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
46

Стул Бетти

В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела барные стулья

Распродажа
Стул барный Бомба белыйНастоящее фото товара Стул барный Бомба белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99025
6 590 ₽Оптовая цена
35

Стул барный Бомба белый

Стул прозрачный барный Фокс 75 серыйНастоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена
40

Стул прозрачный барный Фокс 75 серый

В наличии 21 шт.
Стул барный Валенсия NEW, светло-серыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
136

Стул барный Валенсия NEW, светло-серый

Стул барный Кадиллак белый, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Кадиллак белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
93

Стул барный Кадиллак белый, экокожа

В наличии 31 шт.
Распродажа
Стул полубарный Флекс, велюр серый, 65 смНастоящее фото товара Стул полубарный Флекс, велюр серый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99015
11 690 ₽Оптовая цена
65

Стул полубарный Флекс, велюр серый, 65 см

В наличии 12 шт.
Распродажа
Стул полубарный Коби, велюр синийНастоящее фото товара Стул полубарный Коби, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99015
11 690 ₽Оптовая цена
51

Стул полубарный Коби, велюр синий

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Барный табурет Шанци, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
32

Барный табурет Шанци

Барный стул LongMold, черныйНастоящее фото товара Барный стул LongMold, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
40

Барный стул LongMold, черный

В наличии 35 шт.
Кресло Eames DAW Барное Patchwork Black&WhiteНастоящее фото товара Кресло Eames DAW Барное Patchwork Black&White, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена
31

Кресло Eames DAW Барное Patchwork Black&White

Стул барный Гарда бежевый бархат ножки черныеНастоящее фото товара Стул барный Гарда бежевый бархат ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
40

Стул барный Гарда бежевый бархат ножки черные

Товар в корзине

Барный стул Лофт катания минт / белый матовый
Барный стул Лофт катания минт / белый матовый
от 4 090
4 790 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вешалка костюмная Д 10, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
39

Вешалка костюмная Д 10

Настоящее фото товара Стол CОРРЕНТО, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
20 690
Оптовая цена
39

Стол CОРРЕНТО, 800x800

Настоящее фото товара Картина AM6-018, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
48

Картина AM6-018

Стул для посетителей хром, бежевая кожаНастоящее фото товара Стул для посетителей хром, бежевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
98

Стул для посетителей хром, бежевая кожа