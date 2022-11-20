Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина480 мм
- Высота1020 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Вес6.13 кг
- Объем0.063 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест2
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияКитай
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Ницца барный
Стул Лофт-14
Табурет барный Tolix Style, цвет по RALВ наличии 73 шт.
Стул барный Tolix Style, цвет по RALВ наличии 341 шт.
Барное кресло Tolix Style, цвет по RAL
Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухни
Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухниВ наличии 60 шт.
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черныйВ наличии 100 шт.
Стул барный Мартин черныйВ наличии 37 шт.
Модуль VEIL 1-местный прямой
Скамейка парковая №12
Стол балконный СБ-02
Кресло компьютерное детское Умка, Cat&Dogs бежевый
Кресло EP-708 TM, сетка чернаяВ наличии 74 шт.
Стул Нерон, мягкий
Цветочница с лавочкой Испанский квартал
Стул барный Haris серый
Стул барный Нерон черныйВ наличии 31 шт.
Барный стул ПАВИЯ,черная база, велюр бордовыйВ наличии 4 шт.
Барный стул Tois, фиолетовый
Стул барный ОРБИТА, бежевыйВ наличии 31 шт.
Кресло поворотное Paris, светло-серый, велюр
Кресло поворотное Paris, винный, велюр
Барный стул Лофт катания лаванда / белый матовыйВ наличии 30 шт.
Стул Лофт-17
Стул барный Дарина, бронзово-розовый велюр, цвет основания хром