Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина390 мм
- Глубина480 мм
- Высота840/1050 мм
- Высота до сиденья590/800 мм
- Обивкаэкокожа
- Каркасмонолитный
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
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