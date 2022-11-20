Характеристики товара
Описание
- Габариты тележки (ДхШхВ) 117х63х104 см, что позволяет использовать стандартный
- Вместимость: 10 складных столов «Плияж».
- Снабжена 4-мя поворотными резиновыми колесами Ø125 мм с фиксаторами.
- Оборудована двумя ручками для удобства транспортировки.
- Окраска выполнена порошковым полиэфирным полимером, цвет: серебристый.
Основные характеристики
- Длина1170 мм
- Ширина630 мм
- Высота1040 мм
- Материалметалл
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки990 мм
- Высота упаковки690 мм
- Глубина упаковки130 мм
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки30 кг