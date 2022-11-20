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Системе хранения «Плияж лайт»

Артикул: CH-050-949
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Габариты тележки (ДхШхВ) 117х63х104 см, что позволяет использовать стандартный
лифт для доставки столов, и хранить их на отдельном складе вне конференц-зала.


  • Вместимость: 10 складных столов «Плияж».
  • Снабжена 4-мя поворотными резиновыми колесами Ø125 мм с фиксаторами.
  • Оборудована двумя ручками для удобства транспортировки.
  • Окраска выполнена порошковым полиэфирным полимером, цвет: серебристый.
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Основные характеристики

  • Длина1170 мм
  • Ширина630 мм
  • Высота1040 мм
  • Материалметалл
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки990 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Глубина упаковки130 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки30 кг

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