Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Высота650 мм
- Ширина сиденья350 мм
- Глубина сиденья350 мм
- Вес6.5 кг
- Объем0.088 л
- Материал ножекОкрашенный металл
- Количество мест1
- Цветрозовый, белый
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Эден-Б, барный с овальной мягкой спинкой из дерева
Стул Эден-ПБ, полубарный с овальной мягкой спинкой из дерева
Полубарный стул Solar, велюр черный
Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл
Стул барный Ува S белый/ береза с эффектом
Стул барный Ува L
Стул барный Ува L, венге/ бежевый
Стул барный Ува S, венге/ бежевый
Барный стул Рольф с подлокотниками
Барный стул Вито
Стул Лофт-11 НМ с подлокотниками
Стул Eames DSW DEEP, темные ножки
Диван-кровать Портленд 7, молочныйВ наличии 1 шт.
Стул Chilly велюр коричневый/ черные ножкиВ наличии 33 шт.
Барный стул КЕЛЬН, рогожка коричневый
Барный стул Валкер бежевыйВ наличии 1 шт.
Барный стул Варвик черныйВ наличии 50 шт.
Стул полубарный Лоренс велюр антрацитовый
Барный стул Томми
Стул барный Меган велюр серыйВ наличии 10 шт.
Стул барный Кристалл WX зеленыйВ наличии 31 шт.
Стул полубарный UNO, бархат пепельно-бежевый / чёрный конус
Стул полубарный UNO, бархат антрацит / чёрный конус
Барный стул Амаури катания корица / черный матовыйВ наличии 6 шт.
Стул барный Кольт, белыйВ наличии 30 шт.