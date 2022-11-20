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Барный стул Лофт катания лаванда / белый матовый

Артикул: CH-035-870
50 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота650 мм
  • Ширина сиденья350 мм
  • Глубина сиденья350 мм
  • Вес6.5 кг
  • Объем0.088 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест1
  • Цветрозовый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

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