Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Высота650 мм
- Ширина сиденья350 мм
- Глубина сиденья350 мм
- Вес6.5 кг
- Объем0.088 л
- Материал ножекОкрашенный металл
- Количество мест1
- Цветголубой, белый
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул барный МАРСЕЛЬ черныйВ наличии 31 шт.
Стул барный МАРСЕЛЬ бежевыйВ наличии 11 шт.
Стул барный МАРСЕЛЬ белыйВ наличии 31 шт.
Стул барный ЛИОН зеленыйВ наличии 31 шт.
Стул барный ЛИОН черныйВ наличии 31 шт.
Стул барный ЛИОН бежевыйВ наличии 31 шт.
Стул барный ЛИОН бордовыйВ наличии 31 шт.
Стул барный ЛИОН фиолетовыйВ наличии 31 шт.
Стул барный ЛИОН синийВ наличии 31 шт.
Стул барный ЛИОН серыйВ наличии 31 шт.
Стул барный Хай-Тек черныйВ наличии 47 шт.
Барный стул Анкара голубой/ черныйВ наличии 58 шт.
Стул барный Лофт, каркас хром, красная экокожа
Стул барный Демидов ноче рубино
Барный стул Crack регулируемый, черныйВ наличии 28 шт.
Барный стул Billy регулируемый, черный
Стул барный Белладжио светло-голубой бархат ножки золото
Барный стул Ofir dark beigeВ наличии 8 шт.
Барный стул Zefir pinkВ наличии 22 шт.
Барный стул Stich light grayВ наличии 30 шт.