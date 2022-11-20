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Табурет Лофт-11 НМ барный

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Вес6,5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный

Популярные варианты обивки

Табурет Лофт-11 НМ барный - обивка в цвете КраснаяКрасная
Табурет Лофт-11 НМ барный - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Табурет Лофт-11 НМ барный - обивка в цвете БежевыйБежевый
Табурет Лофт-11 НМ барный - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Табурет Лофт-11 НМ барный - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Табурет Лофт-11 НМ барный - обивка в цвете WhiteWhite
Табурет Лофт-11 НМ барный - обивка в цвете 1818
Табурет Лофт-11 НМ барный - обивка в цвете blackblack
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