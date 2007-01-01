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Настоящее фото товара Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый
13 оценок
17 990
Товар в корзине. Перейти
Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый - фото 1Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый - фото 2Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый - фото 3Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый - фото 4Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый - фото 5Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый - фото 6Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый - фото 7Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый - фото 8Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый - фото 9

Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый

Артикул: CH-052-686
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота1080 мм
  • Вес7.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Выполнен из высококачественного пластика;
металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
может быть разобран.
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота1080 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияТурция
  • ФормаКвадратная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки410 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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