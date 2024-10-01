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Стул Porch brown / black

Артикул: CH-068-555
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота900 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный

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