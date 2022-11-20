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Барный стол Четвинд 5930*400 - фото 1Барный стол Четвинд 5930*400 - фото 2

Барный стол Четвинд 5930*400

6 оценок
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Вешалка рейл A-frame
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Вешалка рейл A-frame

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Длина5930 мм
  • Толщина18 мм
  • Материал столешницысосна
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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