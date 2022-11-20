Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Длина5930 мм
- Толщина18 мм
- Материал столешницысосна
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Барный стол Леморей
Барный стол Четвинд
Барный стол Хайткросс
Барный стол Уэмбли
Барный стол Норали
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди