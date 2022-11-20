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Барный стул СИЕНА, хром сталь, рогожка бордовый - фото 1Барный стул СИЕНА, хром сталь, рогожка бордовый - фото 2Барный стул СИЕНА, хром сталь, рогожка бордовый - фото 3Барный стул СИЕНА, хром сталь, рогожка бордовый - фото 4Барный стул СИЕНА, хром сталь, рогожка бордовый - фото 5Барный стул СИЕНА, хром сталь, рогожка бордовый - фото 6

Барный стул СИЕНА, хром сталь, рогожка бордовый

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 2

Вес 11,57
Объем 0,088

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветбордовый
  • Страна изготовленияКитай

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