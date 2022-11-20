Товар в корзине. Перейти

Барный стул Mira, серая кожа

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Mira, розовая кожа
Барный стул Mira, розовая кожа
Следующий Барный стул Mira, синяя кожа
Барный стул Mira, розовая кожа

Характеристики товара

Описание

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2
Вес стандартной упаковки, кг.: 15.25
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.129

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840/1060 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина500 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Похожие товары

Барный стул Mira, синяя кожаНастоящее фото товара Барный стул Mira, синяя кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
11

Барный стул Mira, синяя кожа

Барный стул Mira, сиреневая кожаНастоящее фото товара Барный стул Mira, сиреневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
9

Барный стул Mira, сиреневая кожа

Барный стул Mira, тёмно-коричневая кожаНастоящее фото товара Барный стул Mira, тёмно-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
12

Барный стул Mira, тёмно-коричневая кожа

Стул барный Марк, черныйНастоящее фото товара Стул барный Марк, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
13

Стул барный Марк, черный

Стул барный Марк, кремовыйНастоящее фото товара Стул барный Марк, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
13

Стул барный Марк, кремовый

В наличии 11 шт.
Стул барный Марк, зеленыйНастоящее фото товара Стул барный Марк, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
13

Стул барный Марк, зеленый

Стул барный Марк, серыйНастоящее фото товара Стул барный Марк, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
11

Стул барный Марк, серый

Стул барный Марк, серо-голубойНастоящее фото товара Стул барный Марк, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
11

Стул барный Марк, серо-голубой

Стул барный Марк, синийНастоящее фото товара Стул барный Марк, синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
7

Стул барный Марк, синий

Стул барный Марк, розовыйНастоящее фото товара Стул барный Марк, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
11

Стул барный Марк, розовый

Другие товары из раздела

Барный стул Drakar, белый/ натуральныйНастоящее фото товара Барный стул Drakar, белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена
14

Барный стул Drakar, белый/ натуральный

Барный стул Drakar, черный/ натуральныйНастоящее фото товара Барный стул Drakar, черный/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена
10

Барный стул Drakar, черный/ натуральный

Стул Tolix Arms Soft барный серебристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft барный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix Arms Soft барный серебристый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый

В наличии 100 шт.

С этим товаром покупают

Стул КантриНастоящее фото товара Стул Кантри, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
12

Стул Кантри

Настоящее фото товара Стул Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Стул Кантри, без подушки

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый

Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 3904
5 590 ₽
133Хит

Стул Кроссбэк дерево, венге

Стул Кроссбэк, старинный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 3904
5 590 ₽
119Хит

Стул Кроссбэк, старинный орех

Стул пластиковый Cross, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Cross, бежевый