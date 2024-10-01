Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина485 мм
- Высота1120 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья385 мм
- Вес7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки540 мм
- Высота упаковки440 мм
- Глубина упаковки510 мм
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки16.50 кг