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Стул барный Code, рогожка, светло-серый - фото 1Стул барный Code, рогожка, светло-серый - фото 2Стул барный Code, рогожка, светло-серый - фото 3Стул барный Code, рогожка, светло-серый - фото 4

Стул барный Code, рогожка, светло-серый

Артикул: CH-066-587
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина485 мм
  • Высота1120 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья385 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки440 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки16.50 кг

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