Мебель для суши-бара

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван барный Флэш
Настоящее фото товара Диван Ассоль, произведённого компанией ChiedoCover-18%
17 900 ₽21 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Ассоль
Настоящее фото товара Диван c каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
20 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван c каретной стяжкой
Настоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover-32%
13 690 ₽19 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Винтаж
Настоящее фото товара Диван модульный с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
14 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван модульный с каретной стяжкой
Настоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
2 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 23 прямоугольный
Настоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Прадо
Настоящее фото товара Стул Эстер, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Эстер
Настоящее фото товара Стул Бриз, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Бриз
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Альбан Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Альбан Капитоне
Настоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Вилла
Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Монте-Карло
Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
18 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Люкс с высокой спинкой
Настоящее фото товара Стол Равенна квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Равенна квадратный
Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный длинный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Сарагоса темный длинный
Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Сарагоса темный квадрат
Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый длинный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Сарагоса светлый длинный
Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Сарагоса светлый квадрат
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стол Модена 129 темный, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Модена 129 темный
Настоящее фото товара Стол Модена 129 черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Модена 129 черный
Настоящее фото товара Стол Порту квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Порту квадратный
Настоящее фото товара Стул Пикас, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Пикас
Настоящее фото товара Стул Брайтон, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Брайтон
Настоящее фото товара Стул Такер, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
Новинка
3 590 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Такер, белый деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
НовинкаХит
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Такер, черный деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Такер, светло-серый деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер, красный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
В наличииНовинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Такер, красный деревянный
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Такер, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Такер, синий деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Такер, серый деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
В наличииНовинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Такер, голубой деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер, бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Такер, бежевый деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер, золото деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Такер, золото деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер, коричневый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
3 790 ₽3 990 ₽
Оптовая цена
3.7
Стул Такер, коричневый деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер барный, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-3%
В наличииНовинка
4 490 ₽4 610 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Такер барный, белый деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер барный, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Такер барный, голубой деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер барный, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
3.5
Стул Такер барный, светло-серый деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер барный, графит деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Такер барный, графит деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер барный, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
В наличииНовинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Такер барный, черный деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер барный, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Такер барный, синий деревянный
Настоящее фото товара Стул Такер барный, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Такер барный, серый деревянный
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Алиса бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 850 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Алиса бежевый
Настоящее фото товара Стул ЛТ С15382, произведённого компанией ChiedoCover
7 500 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул ЛТ С15382
Настоящее фото товара Стул ЛТ С16256C, произведённого компанией ChiedoCover
6 900 ₽
Оптовая цена
5
Стул ЛТ С16256C
Настоящее фото товара Стул ЛТ С12298Б, произведённого компанией ChiedoCover
6 600 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул ЛТ С12298Б

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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