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Барный стул Арканес, золотая база, велюр синий

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 2

Вес 17,72
Объем 0,119

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

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