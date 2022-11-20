Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Neo, черный с хромированными ножками - фото 1Стул полубарный Neo, черный с хромированными ножками - фото 2Стул полубарный Neo, черный с хромированными ножками - фото 3Стул полубарный Neo, черный с хромированными ножками - фото 4Стул полубарный Neo, черный с хромированными ножками - фото 5

Стул полубарный Neo, черный с хромированными ножками

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул полубарный Carol, терракотовый
Стул полубарный Carol, терракотовый
Следующий Стул полубарный Victoria Ghost, прозрачный
Стул полубарный Carol, терракотовый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветчерный

Похожие товары

Диван АссольНастоящее фото товара Диван Ассоль, произведённого компанией ChiedoCover
от17 90018
21 790 ₽Оптовая цена
12

Диван Ассоль

Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
119Хит

Диван барный Флэш

Диван ДублинНастоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
13

Диван Дублин

Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
39Хит

Диван Винтаж

Настоящее фото товара Диван Simple, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
6

Диван Simple

Настоящее фото товара Диван София линейный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
11

Диван София линейный

Диван модульный с каретной стяжкойНастоящее фото товара Диван модульный с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 900
Оптовая цена
6

Диван модульный с каретной стяжкой

Диван БостонНастоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
5

Диван Бостон

Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
7

Диван классический

Диван большой, угловойНастоящее фото товара Диван большой, угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена
14

Диван большой, угловой

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с патиной черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк с патиной черный

Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 3904
5 590 ₽
133Хит

Стул Кроссбэк дерево, венге

Стул Кроссбэк, старинный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 3904
5 590 ₽
119Хит

Стул Кроссбэк, старинный орех

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6906
5 990 ₽
10

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой

Кресло пластиковое Cross XL, черныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
13

Кресло пластиковое Cross XL, черный

Стул пластиковый Cross, оливковыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Cross, оливковый

Другие товары из разделабарные металлические стулья
Стул Tolix барный голубой матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99043
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix барный голубой матовый

В наличии 65 шт.
Стул Tolix барный серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix барный серебристый матовый

В наличии 41 шт.
Стул Tolix Wood полубарный серебристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood полубарный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Tolix Wood полубарный серебристый