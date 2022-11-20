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Барный Стул АЛМАЗ, бежевый

14 оценок

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Характеристики товара

Описание

Популярный барный стул АЛМАЗ со спинкой непременно придется вам по вкусу и создает в кафе неповторимую атмосферу, Основа барного стула АЛМАЗ - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости. Мягкие формы сидения и стеганой спинки обеспечат посетителю комфорт.

Сиденье и спинка обшиты экокожей PVC.

Максимальная нагрузка до 100 кг.

Данные для транспортировки

  • Объем упаковки (2 шт.) - 0,12 куб. м.
  • Вес Брутто (короб 2 стула) - 15,40 кг

Дополнительное описание

  • Покрытие металлокаркаса - Хром
  • Конструкция - Сборно-разборная
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Основные характеристики

  • Высота1080 мм
  • Высота до сиденья880 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес6,8 кг
  • Материалэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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