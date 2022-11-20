Характеристики товара
Описание
Популярный барный стул АЛМАЗ со спинкой непременно придется вам по вкусу и создает в кафе неповторимую атмосферу, Основа барного стула АЛМАЗ - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости. Мягкие формы сидения и стеганой спинки обеспечат посетителю комфорт.
Сиденье и спинка обшиты экокожей PVC.
Максимальная нагрузка до 100 кг.
Данные для транспортировки
- Объем упаковки (2 шт.) - 0,12 куб. м.
- Вес Брутто (короб 2 стула) - 15,40 кг
Дополнительное описание
- Покрытие металлокаркаса - Хром
- Конструкция - Сборно-разборная
Основные характеристики
- Высота1080 мм
- Высота до сиденья880 мм
- Ширина420 мм
- Глубина500 мм
- Вес6,8 кг
- Материалэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай