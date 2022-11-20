Характеристики товара
Описание
Барный стул ДИСКО с невысокой спинкой непременно придется вам по вкусу и создает в кафе неповторимую атмосферу, Основа барного стула ДИСКО - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости. Плавные формы сидения и спинки обеспечат посетителю комфорт.
Сиденье выполнено из высокопрочного ABS-пластика.
Максимальная нагрузка до 100 кг.
Данные для транспортировки
- Объем упаковки (2 шт.), куб. м. - 0,08
Вес Брутто (короб 2 стула), кг - 12,30
Дополнительное описание
- Покрытие металлокаркаса - Хром
- Конструкция - Сборно-разборная
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Высота до сиденья780 мм
- Ширина470 мм
- Глубина425 мм
- Вес5,3 кг
- Материалпластик
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай