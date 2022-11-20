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Барный Стул ДИСКО, черный

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Барный Стул ДИСКО, красный

Характеристики товара

Описание

Барный стул ДИСКО с невысокой спинкой непременно придется вам по вкусу и создает в кафе неповторимую атмосферу, Основа барного стула ДИСКО - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости. Плавные формы сидения и спинки обеспечат посетителю комфорт.

Сиденье выполнено из высокопрочного ABS-пластика.

Максимальная нагрузка до 100 кг.

Данные для транспортировки

  • Объем упаковки (2 шт.), куб. м. - 0,08
    Вес Брутто (короб 2 стула), кг - 12,30

Дополнительное описание

  • Покрытие металлокаркаса - Хром
  • Конструкция - Сборно-разборная
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Высота до сиденья780 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина425 мм
  • Вес5,3 кг
  • Материалпластик
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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