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Барный стул Lando, черный/ натуральный

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота930/1140 мм
  • Высота до сиденья620/830 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина590 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа, дерево
  • Цветчерный

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