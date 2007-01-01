Мебель для гриль-бара

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Полукресло Лофт, произведённого компанией ChiedoCover-64%
6 990 ₽19 170 ₽
Оптовая цена
4.3
Полукресло Лофт
Настоящее фото товара Кресло Бордо, произведённого компанией ChiedoCover
11 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Бордо
Настоящее фото товара Кресло Fil Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Fil Капитоне
Настоящее фото товара Кресло Клуб, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Клуб
Настоящее фото товара Кресло Виго, произведённого компанией ChiedoCover
11 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Виго
Настоящее фото товара Кресло Виго Шарм, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Виго Шарм
Настоящее фото товара Кресло Камила, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Камила
Настоящее фото товара Кресло Денди с английской утяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
9 560 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Денди с английской утяжкой
Настоящее фото товара Кресло Ричи, произведённого компанией ChiedoCover
9 970 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Ричи
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Tolix Soft черный матовый
Настоящее фото товара Полукресло Шарлотта, произведённого компанией ChiedoCover
11 550 ₽
Оптовая цена
4.4
Полукресло Шарлотта
Настоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
17 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Полукресло Самбука
Настоящее фото товара Полукресло Эдвард Симпл, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Полукресло Эдвард Симпл
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Настоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Tolix Wood Красный глянцевый
Настоящее фото товара Полукресло Шарлотт, произведённого компанией ChiedoCover
10 850 ₽
Оптовая цена
4.4
Полукресло Шарлотт
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood полубарный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый
Настоящее фото товара Кресло Капучино, произведённого компанией ChiedoCover
8 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Капучино
Настоящее фото товара Кресло Бри, произведённого компанией ChiedoCover
9 250 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Бри
Настоящее фото товара Кресло Герольд, произведённого компанией ChiedoCover-21%
6 390 ₽7 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Герольд
Настоящее фото товара Кресло Лаура, произведённого компанией ChiedoCover
10 450 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Лаура
Настоящее фото товара Стул Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover-10%
НовинкаХит
3 900 ₽4 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Лофт-5
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Лофт-6
Настоящее фото товара Стул Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Лофт-7
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Soft Серебристый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый , произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый
Настоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 700 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Настоящее фото товара Кресло Байрон, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Байрон
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft барный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Tolix Soft барный Серебристый
Настоящее фото товара Стул Tolix Soft барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Tolix Soft барный Черный матовый
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Tolix Wood барный Аквамарин
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Tolix Wood барный Черный патина золото

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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