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Барный стул Zefir tiffany

Артикул: CH-035-814
41 оценка
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Вес6.83 кг
  • Объем0.066 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест2
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияКитай

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