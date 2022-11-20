Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840/1040 мм
- Высота спинки260 мм
- Ширина330 мм
- Глубина370 мм
- Вес7.1 кг
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки14.10 кг
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул Luberon с патиной
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Кресло пластиковое Cross XL, белый
Стул пластиковый Cross, оливковый
Стул Кроссбэк, светлый орех
Стул Кроссбэк, береза/ груша
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех