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Настоящее фото товара Стул барный Glory Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Glory Экокожа Бежевый
5 оценок
19 580
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Glory Экокожа Бежевый - фото 1Стул барный Glory Экокожа Бежевый - фото 2Стул барный Glory Экокожа Бежевый - фото 3Стул барный Glory Экокожа Бежевый - фото 4Стул барный Glory Экокожа Бежевый - фото 5

Стул барный Glory Экокожа Бежевый

Артикул: CH-052-435
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота730/1000 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота730/1000 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья560 мм
  • Вес9 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки740 мм
  • Вес упаковки10.50 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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