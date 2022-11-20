Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина450 мм
- Высота730/1000 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья560/830 мм
- Обивкаэкокожа
- Каркасмонолитный металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
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Барный стул Бомба, бежевый глянец
Барный стул Бомба, белый глянец
Барный стул Бомба, вишневый глянец
Барный стул Бомба, красный глянец
Барный стул Бомба, черный глянец
Барный стул Лагер, белая кожа
Барный стул Лагер, зеленая кожа
Барный стул Лагер, оранжевая кожа
Барный стул Лагер, розовая кожа
Барный стул Лагер, светло-зеленая кожа
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Стул Кроссбэк, береза/ груша
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