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Тележка официантская из нержавейки Galaxy - фото 1

Тележка официантская из нержавейки Galaxy

Артикул: CH-067-088
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина950 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота950 мм
  • Вес25 кг

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