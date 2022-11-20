Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина540 мм
- Высота1120 мм
- Ширина сиденья380 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Вес7.8 кг
- Объем0.094 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест2
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияКитай
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Стул барный Комфорт белый, экокожаВ наличии 31 шт.
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