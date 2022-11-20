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Барный стул Feona dark beige

Артикул: CH-035-806
35 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1120 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Вес7.8 кг
  • Объем0.094 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест2
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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