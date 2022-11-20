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Барный стул Plato light gray

Артикул: CH-035-833
44 оценки
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Барный стул Plato dark grey

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота650 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Вес4.45 кг
  • Объем0.043 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветбелый, серый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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