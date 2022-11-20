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Чехол 73

Артикул: CH-000-383
42 оценки
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Характеристики товара

Описание

+15% к цене при пошиве

по размерам заказчика

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Основные характеристики

  • Материалжуравинка, ричард, рогожка
  • Вид чехладля стульев
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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Популярные варианты ткани

Чехол 73 - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Чехол 73 - ткань в цвете 1000-0001000-000
Чехол 73 - ткань в цвете 1000-1071000-107
Чехол 73 - ткань в цвете 1000-5131000-513
Чехол 73 - ткань в цвете 1000-9051000-905
Чехол 73 - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Чехол 73 - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Чехол 73 - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Чехол 73 - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Чехол 73 - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Чехол 73 - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Чехол 73 - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Чехол 73 - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Чехол 73 - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Чехол 73 - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Чехол 73 - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Чехол 73 - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Чехол 73 - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Чехол 73 - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Чехол 73 - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
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