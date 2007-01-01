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Настоящее фото товара Барный стул Zefir pink, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Zefir pink
50 оценок
6 49024
8 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Барный стул Zefir pink

Артикул: CH-035-815
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 48; Глубина - 50; Высота - 101; Ширина сиденья - 43; Глубина сиденья - 37; Высота сиденья - 75;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес6.83 кг
  • Объем0.066 л
  • Количество мест2
  • Материал ножекметалл
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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