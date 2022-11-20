Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 430х357х300
Габариты упаковок (ШхГ/ДхВ) : кашпо упаковка 3 шт. (1/1): 640х365х430
Материал поверхности : пластик
Страна производства : РОССИЯ
Вид упаковки : гофрокороб
Габариты изделия (ШхДхВ) : 430х357х300
Габариты упаковок (ШхГ/ДхВ) : кашпо упаковка 3 шт. (1/1): 640х365х430
Материал поверхности : пластик
Страна производства : РОССИЯ
Вид упаковки : гофрокороб
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