Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина510 мм
- Глубина500 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый
Стул КАБРИОЛЬ 16
Стул VENEZIA - SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ SOMALIA)
Стул Стейси, розовый бархат/ зотолой каркас
Стул Connor Lux бархат синий
Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа
Стул на колесах Sephi Roll, серая экокожа
Стул на колесах Sephi Roll, черная экокожа
Стул на колесах Sephi Roll, розовая экокожа
Стул на колесах Sephi Roll, желтая экокожа
Стул Азбрук, черный