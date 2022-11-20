Характеристики товара
Описание
Каркас: металл
Сиденье: массив древесины
Высота: 45 см
Ширина: 120 / 140 см
Глубина: 40 см
Каркас: металл
Сиденье: массив древесины
Высота: 45 см
Ширина: 120 / 140 см
Глубина: 40 см
Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Soft черный матовый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Лофт-1
Стул Лофт-2
Комплект уличной мебели Штайн-2
Комплект уличной мебели Кемер-2
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер, светло-серый деревянный
Одеяло детское ватное облегченное
Подстолье 1028
Комплект стеллажей со столиком 40
Стеллаж для разделения комнаты 41
Скамья Шевалье 4
Стол TURIN прямоугольный ажурный
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый