Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 530х530х470
Габариты упаковок (ШхГ/ДхВ) : кашпо 1/1: 480х190х610
Материал поверхности : пластик
Страна производства : РОССИЯ
Вид упаковки : гофрокороб
Габариты изделия (ШхДхВ) : 530х530х470
Габариты упаковок (ШхГ/ДхВ) : кашпо 1/1: 480х190х610
Материал поверхности : пластик
Страна производства : РОССИЯ
Вид упаковки : гофрокороб
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Кресло Изо GTS
Секция многоместная СМ-3 на балке
Офисное кресло Таварес, пудрово-розовый велюр
Кресло для руководителя БОНА Н/П ХРОМ
Кресло пластиковое плетеное Panama, коричневый
Стул офисный Тейлор экокожа бежевый
Кашпо Лардо красное
Кашпо Прованс квадратное (бежевое)
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, черное
Бра THE MONKEY HANGING в виде обезьяны, белое
Бра CHAMELEON GOING DOWN в виде хамелеона, белое
Настольная лампа MOUSE SITTING белая
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне