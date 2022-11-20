Товар в корзине. Перейти
Стеллаж угловой Лофт - фото 1Стеллаж угловой Лофт - фото 2Стеллаж угловой Лофт - фото 3

Стеллаж угловой Лофт

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стеллаж Апачи детский, Вигвам
Стеллаж Апачи детский, Вигвам
Следующий Тумбочка Лего детская
Стеллаж Апачи детский, Вигвам

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1750 мм
  • Ширина570 мм
  • Длина570 мм
  • Материалдерево
  • Материал каркасасталь

Похожие товары

Стеллаж 01Настоящее фото товара Стеллаж 01, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
95Хит

Стеллаж 01

Стеллаж 02Настоящее фото товара Стеллаж 02, произведённого компанией ChiedoCover
26 590
26Хит

Стеллаж 02

Стеллаж 03Настоящее фото товара Стеллаж 03, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
90Хит

Стеллаж 03

Стеллаж 04Настоящее фото товара Стеллаж 04, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
91Хит

Стеллаж 04

Стеллаж 05Настоящее фото товара Стеллаж 05, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
13

Стеллаж 05

Стеллаж 06Настоящее фото товара Стеллаж 06, произведённого компанией ChiedoCover
28 590
9

Стеллаж 06

Стеллаж 07Настоящее фото товара Стеллаж 07, произведённого компанией ChiedoCover
25 590
10

Стеллаж 07

Стеллаж 08Настоящее фото товара Стеллаж 08, произведённого компанией ChiedoCover
20 890
7

Стеллаж 08

Стеллаж 09Настоящее фото товара Стеллаж 09, произведённого компанией ChiedoCover
78 900
8

Стеллаж 09

Стеллаж 10Настоящее фото товара Стеллаж 10, произведённого компанией ChiedoCover
29 190
14

Стеллаж 10

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, береза, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена
11

Стеновая панель Шалле, береза

Настоящее фото товара Стеновая панель Роял, береза, ясень, олива, сапели, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
6

Стеновая панель Роял, береза, ясень, олива, сапели

Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, зебрано, сапели, олива, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
5

Стеновая панель Эксклюзив, зебрано, сапели, олива

Настоящее фото товара Стеновая панель Вулкано, береза, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
6

Стеновая панель Вулкано, береза

Настоящее фото товара Стеновая панель Вулкано, термоясень, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
10

Стеновая панель Вулкано, термоясень

Настоящее фото товара Стеновая панель Сакура, сапели, дуб, махагон, орех, береза, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
9

Стеновая панель Сакура, сапели, дуб, махагон, орех, береза

Настоящее фото товара Кашпо Прованс, квадратное, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
10

Кашпо Прованс, квадратное

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Эко Картина, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена
8

Эко Картина

Настоящее фото товара Вазон бетонный Ц-4-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
10

Вазон бетонный Ц-4-3

Настоящее фото товара Вазон бетонный Ваза В-3, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
6

Вазон бетонный Ваза В-3

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 7 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден