Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1750 мм
- Ширина570 мм
- Длина570 мм
- Материалдерево
- Материал каркасасталь
Стеновая панель Шалле, береза
Стеновая панель Роял, береза, ясень, олива, сапели
Стеновая панель Эксклюзив, зебрано, сапели, олива
Стеновая панель Вулкано, береза
Стеновая панель Вулкано, термоясень
Стеновая панель Сакура, сапели, дуб, махагон, орех, береза
Кашпо Прованс, квадратное
Эко Картина
Вазон бетонный Ц-4-3
Вазон бетонный Ваза В-3
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден