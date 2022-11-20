Характеристики товара
Описание
Для заказа доступны:
- 300х300х300 мм
- 400х400х400 мм
- 500х500х500 мм
- 600х600х600 мм
Основные характеристики
- Высота300 мм
- Ширина300 мм
- Глубина300 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Для заказа доступны:
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
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