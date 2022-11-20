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Кашпо Лардо красное - фото 1

Кашпо Лардо красное

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Кашпо Лардо белое

Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 430х357х300
Габариты упаковок (ШхГ/ДхВ) : кашпо упаковка 3 шт. (1/1): 640х365х430
Материал поверхности : пластик
Страна производства : РОССИЯ

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